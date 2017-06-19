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ak parti'de metal yorgunluğu kampı!

AK PARTİ'DE METAL YORGUNLUĞU KAMPI!

Meclis'teki ilk grup konuşmasında AK Parti için artık çıtanın daha da yukarı çıktığını vurgulayarak teşkilatlarda yenilenme sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini 1 Temmuz'da kampa alıyor. Kampa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları gidecek

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:03
Puan Ver : Ak Parti'de Metal Yorgunluğu Kampı!(9/10)8


Yeniden genel başkan olduktan sonra partisiyle ilgili olarak “Metal yorgunluğu var” tespitinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da teşkilatını kampa alacak. Afyonkarahisar ya da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek kampa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında AK Parti Kampı'na başkanlık etmişti. Erdoğan'dan sonra Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da parti teşkilatları ile bir araya gelmişti.



Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre 1 Temmuz'daki kampta, 6. olağan büyük kongre öncesinde gerçekleştirilecek teşkilat revizyonu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da yapılması planlanan seçimlerin daha öncekilerden zor olduğunu ifade ederek, “Yüzde 50 artı 1 oy alamayan iktidar olamayacak” diyecek. Bu nedenle toplumun tümüne hitap eden bir söyleme, halkla bire bir temasa, sahada olmaya ihtiyaç olacağını kaydedecek olan Erdoğan, teşkilatlardan daha çok çalışmalarını isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının 18'e indirildiğini belirterek, ana kademede daha fazla gence sorumluluk vereceğini de vurgulayacak. Kampta, Erdoğan'a tüm teşkilatların güncel durumları hakkında bilgi verilecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ak  Parti  De  Metal  Yorgunluğu  Kampı    haber

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