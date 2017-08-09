

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa dönmesiyle birlikte yeni atılım dönemine giren AK Parti'de değişim başladı.



2019 seçimlerine canlı ve daha aktif bir kadro ile girmeyi planlayan AK Parti'de metal yorgunluğu olanlarla yollar ayrılacak. Yeni yönetim kadrolarında gençlerin önü açılacak. Gençlerin daha fazla siyasete girmesi için 18 yaşında milletvekilliğinin önünü açan AK Parti, yeni dönemde gençlere ve kadınlara parti yönetiminde de ağırlık verecek. Bu kapsamda yeni yönetimlerin yüzde 30'u kadınlardan, yüzde 30'u da 35 yaş altı isimlerden oluşacak.



GENÇLERE ÖNEMLİ GÖREV



Kadrolarındaki gençleşmenin startını partisinin en üst organı MKYK'dan veren AK Parti, partinin başkanlık organlarında da gençleşmeye gitti. Bu kapsamda MYK üyelerinin yardımcıları MKYK'ya giren genç isimlerden oluştu. MKYK'nın 23 yaşındaki üyesi Yasemin Atasever, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yardımcılığına getirildi. Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın yardımcılarından birisi de Rümeysa Kadak oldu. 20 yaşındaki Rümeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görüyor. Kadak ayrıca okulun öğrenci konseyi başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. MKYK'nın bir diğer genç üyesi İsa Sinan Göktaş da Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yardımcısı oldu. 1986 doğumlu olan Göktaş, partinin çeşitli kademelerinde görev üstlendi.



TEŞKİLATLARA TALİMAT



Gençleşme il ve ilçe teşkilatları ile devam edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongrelerde seçilecek yeni yönetimlere de gençleşme talimatı verdi. Bu kapsamda il ve ilçe yönetiminin yüzde 30'u kadın, yüzde 30'u da 35 yaşın altındaki genç üyelerden seçilecek.



İNCE ELENİP SIK DOKUNACAK



Öte yandan kongrelerine başlayan AK Parti, yeni yönetimde yer alacak isimleri ince eleyip sık dokuyor. AK Parti Genel Merkez tarafından belirlenen kriterler kapsamında muhtarlar il ve ilçe yönetimine alınmayacak. İlçe yönetimlerinin demografik yapısına uygun mahalle ve bölge oranı dikkate alınacak. Yönetim kurulu üyelerinin temsil kabiliyetine bakılacak. Partinin temel ilkelerine uygun kişiler seçilecek. Yeni yönetimlerde ikinci derece yakın akrabaları olanlara izin verilmeyecek. Bu doğrultuda hem baronlaşmanın önüne geçilmiş olunacak hem de metal yorgunu olanlarla yollar ayrılacak. (Kaynak: Yenişafak)



























Kaynak: haberinburada



