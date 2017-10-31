İstifa eden Melih Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilecek ismi belirlemek için AK Parti tarafından yapılan anketten Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ismi çıktı.

Melih Gökçek'in istifasının ardından, gözler AK Parti'ye çevrildi. 6 Kasım'da Belediye Meclisinde yapılacak oylamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı seçilecek.

AK PARTİ İKİ ANKET DÜZENLEDİ

CHP'nin aday göstermeme kararı aldığı seçimde, AK Parti'nin kimi aday göstereceği merakla bekleniyordu.

AK Parti, bu ismi belirlemek için parti içinde anket yaptı.

ANKETLERDEN MUSTAFA TUNA ÇIKTI

AK Parti Yerel Yönetimler ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından ayrı ayrı düzenlenen anketlerde, hem hizmet hem de memnuniyet açısından öne çıkan isim Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

3 İSİM DAHA ÖNE ÇIKIYOR

İl başkanlığı tarafından yapılan ankette partililer tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görülmek istenen isimler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de yer aldı. Kaynak: Cnnturk.com

Kaynak: haberinburada