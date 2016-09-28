AK PARTİ'DE KRİTİK 'FETÖ' TOPLANTISI
AK Parti'de yarın kritik bir toplantı yapılacak. 81 ilden gelecek siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu başkanlar genel merkezde buluşacak. Toplantı saat 14'te AK Parti Genel Merkezinde siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapılacak.
Hayati Yazıcı, 15 Temmuz sonrası teşkilatlara gönderdiği genelge ile "FETÖ'yü ayıklayın, dedikodulara inanmayın' demişti.
Yarın yapılacak toplantı bugüne kadar yapılan en kapsamlı toplantı olacak ve FETÖ ile mücadelede izlenecek yöntem belirlenecek. FETÖ'nün siyasi boyutu, OHAL süreci, kanun hükmünde kararnamaler de başkanlarla yapılacak toplantıda masada olacak.
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