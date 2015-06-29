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AK PARTİ'DE KOALİSYON HAZIRLIKLARI


AK PARTİ'DE KOALİSYON HAZIRLIKLARI
Tarih : 29 Haziran 2015, 09:09
Puan Ver : Ak Parti'de Koalisyon Hazırlıkları(6/10)4


Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından hükümet kurma görevinin de bu hafta sonuna doğru verilmesiyle koalisyon görüşmelerine resmen başlayacak. Davutoğlu görüşmeler öncesi kurmaylarıyla ve parti teşkilatıyla görüşmelerini, CHP, MHP ve HDP'ye yönelik analizlerini de büyük oranda tamamladı.

İl başkanları ile yaptığı toplantıda, "Seçmenimizi koalisyona hazırlayın" mesajı veren Davutoğlu, her 3 parti ile ilgili koalisyon seçeneklerini farklı farklı isimlerden dinleyerek analiz etti.



Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra her üç partiden de randevu isteyecek. Zaten resmi olmayan görüşmelerle partilerin nabzını yoklayan Davutoğlu, CHP, MHP ve HDP ile yapılacak görüşmelere "ne istediklerini bilerek" oturacak ve burada "genel" mesajlar verilecek.








Etiketler: Ak  Parti  De  Koalisyon  Hazırlıkları    haber

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