AK PARTİ'DE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'nca, parti ve Meclis personelinin vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmesini sağlamak adına kişisel gelişim eğitimi verilecek
AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın görüşlerine yer verildi.
Hotar, etkili iletişim kullanıldığında bireylerin birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasının daha kolay olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Toplumu meydana getiren bireylerin iyi ilişki kurma konusundaki ilkeleri, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurları bilmelerine ve yaşamlarında uygun zaman ve yerde kullanmalarına bağlıdır. Ar-Ge Başkanlığı olarak personelimizi kişisel gelişim konusunda daha iyi bir yere taşımak adına yeni bir eğitim programı düzenlemiş bulunmaktayız."
PROGRAMIN HEDEFİ
Bu program ile AK Parti ve Meclis personelinin, vatandaşlara daha etkin şekilde yardımcı olmalarını hedeflediklerini kaydeden Hotar, aynı zamanda ülkenin daha hızlı gelişmesi ve kalkınması için toplumsal iletişimi artıracak, bireyler arasında oluşabilecek gerginlik ve çatışmaları en aza indirgeyecek, zaman kayıplarında da aynı doğrultuda azalma sağlayacak bir eğitim portalı hazırladıklarını bildirdi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar