

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın görüşlerine yer verildi.







Hotar, etkili iletişim kullanıldığında bireylerin birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasının daha kolay olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:







"Toplumu meydana getiren bireylerin iyi ilişki kurma konusundaki ilkeleri, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurları bilmelerine ve yaşamlarında uygun zaman ve yerde kullanmalarına bağlıdır. Ar-Ge Başkanlığı olarak personelimizi kişisel gelişim konusunda daha iyi bir yere taşımak adına yeni bir eğitim programı düzenlemiş bulunmaktayız."







PROGRAMIN HEDEFİ







Bu program ile AK Parti ve Meclis personelinin, vatandaşlara daha etkin şekilde yardımcı olmalarını hedeflediklerini kaydeden Hotar, aynı zamanda ülkenin daha hızlı gelişmesi ve kalkınması için toplumsal iletişimi artıracak, bireyler arasında oluşabilecek gerginlik ve çatışmaları en aza indirgeyecek, zaman kayıplarında da aynı doğrultuda azalma sağlayacak bir eğitim portalı hazırladıklarını bildirdi.







kaynak:habertürk