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ak parti‘de ilk kritik toplantı bu akşam

AK PARTİ‘DE İLK KRİTİK TOPLANTI BU AKŞAM

AK Parti MKYK kongre sonrası ilk toplantısını bu akşam yapacak. Toplantıda Genel başkan yardımcıları belirlenecek...

Tarih : 13 Eylül 2015, 14:59
Puan Ver : Ak Parti‘De İlk Kritik Toplantı Bu Akşam(10/10)10


AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 19.00'da toplanacak.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti MKYK, Başbakan Davutoğlu başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.










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