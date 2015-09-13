AK Parti MKYK kongre sonrası ilk toplantısını bu akşam yapacak. Toplantıda Genel başkan yardımcıları belirlenecek...



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 19.00'da toplanacak.







Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti MKYK, Başbakan Davutoğlu başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.