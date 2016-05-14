

AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongresinin ardından, siyaset yeniden şekillenecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakmasıyla ve yerine gelecek yeni isimle birlikte, Bakanlar Kurulu, parti yönetimi ve Meclis kadroları revize edilecek.







Kongreye kısa süre kala Başkent'te nefesler tutulmuş durumda. Mevcut bakanlar, zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmıyor. Önceden belirlenmiş olan yurtdışı programları, aciliyetleri yoksa ya iptal ediliyor ya da kongre sonrasına erteleniyor. Ankara dışında planlanmış programlar da kısa süreli tutuluyor.







Kongre kararı öncesinde günlük programlarını çok fazla basına açmayan bakanlar, yeni dönemde daha görünür olmayı tercih ediyor. Basının uzun süredir bakanlardan beklediği randevu talepleri de daha hızlı karşılanıyor.







"SESSİZ" BEKLEYİŞ







Mevcut bakanların ve bakan adaylarının ‘kamuoyu önünde olma' stratejisine karşılık, AK Parti Genel Başkanlığı için ismi geçen adaylar ise sessiz kalarak gelişmeleri geri plandan takip ediyor. Genel başkan adaylığı için en çok konuşulan isimlerden olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın sessizliği, partideki değişim süreciyle ilgili medya üzerinden mesaj vermek istememelerine yoruluyor.







Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rutin programlarına, hem kabineden hem milletvekillerinden yoğun katılım olduğu gözleniyor. Öte yandan, yeni genel başkan için AK Parti'de temayül yoklaması yapılacağı öğrenildi. Temayüle katılacak isimlere, dün AK Parti Genel Merkezi'nden çağrı yapıldı. Bu kapsamda, il başkanları, belediye başkanları, MKYK üyeleri, pazartesi günü genel merkezde temayül yoklamasına katılacak. Salı günü de milletvekilleri, genel başkanlık için tercihlerini ortaya koyacak. Temayüle katılacak olanlar, tek isim yazacak, tercihlerini kapalı zarf içinde belirtecek.