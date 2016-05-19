AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN ADAYI BUGÜN AÇIKLANACAK
AK Parti'de genel başkan adayı bugün belli olacak. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) saat 11.00'de toplandı. Daha önce saat 14.00 olarak bildirilen yeni genel başkanın açıklanması saatinin 13.00'e alındığı belirtildi.
AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, yeni genel başkanı basın toplantısıyla açıklayacak.
Daha önce yapılan açıklamada başbakan adayının saat 14:00'te Ak Partili Mustafa Ataş tarafından duyurulacağı belirtilmişti.
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