

AK Parti'de pazar günü yapılan olağanüstü kongre ile başlayan revizyonu, hükümet değişikliği izledi. Habertürk'te yer alan habere göre bugün AK Parti'deki yenilenmenin üçüncü ayağı gerçekleştirilecek. 65. hükümet programının görüşmeleri öncesinde AK Parti TBMM Grubu toplanarak, yeni grup başkanvekillerini seçecek.







Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır, AK Parti'nin 5 grup başkanvekili. Canikli, Başbakan Yardımcısı olduğu için yerine yeni bir isim gelecek.Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın bu göreve en yakın isim olduğu belirtiliyor. Elitaş'ın daha önceki dönemlerden grup başkanvekilliği tecrübesi bulunuyor. Yine grup tecrübesi olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da grup başkanvekili olabileceği ifade ediliyor.







Mevcut grup başkanvekillerinden Bülent Turan'ın görevini sürdüreceği belirtilirken, Doğan Kubat'ın yeniden grup başkanvekilliğine dönebileceği kaydediliyor.