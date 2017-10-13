AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu gece yapılan istişare sonucu Çankırı ve Karabük il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı İl Başkanlığına Celal Kaman, Karabük İl Başkanlığına da İsmail Altınöz'ün getirildiğini kaydetti.

"METAL YORGUNLUĞU" DEĞİŞİMİ

Erdoğan'ın yeniden AK Parti'nin başına geçmesinden sonra "metal yorgunluğu" şeklinde tanımladığı durumda olan teşkilatlarda değişikliğe gideceği biliniyordu. Bu kapsamda teşkilatlarda görevden almalar ya da istifalarla değişimin devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada