

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla bu görevi bırakacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini de bırakmış olacak. Bu nedenle, Yıldırım'ın bu göreve yeniden seçilebilmesi amacıyla, AK Parti Grubu 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.







Gelecek hafta, AK Parti Grup Toplantısı 23 Mayıs Salı günü yapılmayacak ancak 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.







YILDIRIM'IN GÖREVİ SONA ERECEK







AK Parti'nin pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde, 16 Nisan'daki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın bu görevi sona erecek.







kaynak:habertürk