

AK Parti'nin 21 Mayıs'taki olağanüstü kongresi öncesi son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ilk kez Başbakanlık Resmi Konutu'nda yapılacak.







Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre MYK üyelerinin eşleriyle katılacağı toplantıda Genel Başkan Binali Yıldırım ve eşi konuklarını akşam yemeğinde ağırlayacak.







Yıldırım'ın toplantıda MYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür etmesi bekleniyor.







21 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçileceği kongre sonrası AK Parti yönetiminde değişikliklerin olabileceği belirtilmişti.







kaynak:habertürk