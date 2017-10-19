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AK PARTİ'DE BEKLENMEDİK GELİŞME! KARDEŞİ DARBEDEN TUTUKLANAN ŞABAN DİŞLİ, İSTİFA ETTİ


AK Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti
Tarih : 19 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Ak Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti(8/10)4

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı'na Ağustos ayında atanan Şaban Dişli, görevinden istifa etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sakarya Milletvekili Dişli, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta ekonomi alanında çalışmalar yapmak üzere parti tüzüğünün 145. maddesi uyarınca şahsının "Genel Başkan Danışmanı" olarak atanması dolayısıyla büyük onur duyduğunu belirtti.

İŞTE İSTİFA GEREKÇESİ

Bu göreve getirilmesi dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dişli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

GENERAL KARDEŞİ, DARBEDEN TUTUKLANMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan ihraç edilen eski Tümgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Dişli hakkında, Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davada da tutuklama kararı verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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