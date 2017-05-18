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Ak Parti'de Başbakan Yıldırım'a Genel Başkan Vekilliği Formülü
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AK PARTİ'DE BAŞBAKAN YILDIRIM'A GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ FORMÜLÜ


AK PARTİ'DE BAŞBAKAN YILDIRIM'A GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ FORMÜLÜ
Tarih : 18 Mayıs 2017, 11:40
Puan Ver : Ak Parti'de Başbakan Yıldırım'a Genel Başkan Vekilliği Formülü(9/10)8


 AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliği ile Genel Başkan Vekilliği makamı getirilecek.



YENİ MAKAM: GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ



AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı. Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi.



YILDIRIM, GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK



Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa halk oylaması sonrasında 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle AK Parti'ye üye olmuştu. Partili Cumhurbaşkanlığı dönüşümü adına atılan bu ilk somut adımın ardından 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin genel başkanı olacak.



 



kaynak:haberler








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