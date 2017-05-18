AK PARTİ'DE BAŞBAKAN YILDIRIM'A GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ FORMÜLÜ
AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliği ile Genel Başkan Vekilliği makamı getirilecek.
YENİ MAKAM: GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ
AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı. Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi.
YILDIRIM, GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa halk oylaması sonrasında 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle AK Parti'ye üye olmuştu. Partili Cumhurbaşkanlığı dönüşümü adına atılan bu ilk somut adımın ardından 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin genel başkanı olacak.
kaynak:haberler
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