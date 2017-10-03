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AK PARTİ'DE 4 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ


AK Parti'de 4 İl Başkanı Değişti
Tarih : 03 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Ak Parti'de 4 İl Başkanı Değişti(10/10)6

Sosyal medya üzerinden açılama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'nin Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.

YENİ İL BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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