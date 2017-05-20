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ak parti'de 2'nci erdoğan dönemi başlıyor!

AK PARTİ'DE 2'NCİ ERDOĞAN DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 27 Ağustos 2014'te teslim ettiği genel başkanlık görevini, Başbakan Binali Yıldırım'dan devralacak

Tarih : 20 Mayıs 2017, 10:46
Puan Ver : Ak Parti'de 2'nci Erdoğan Dönemi Başlıyor!(7/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden dönüyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, yarın yapılacak 3. olağanüstü büyük kongrede; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 27 Ağustos 2014'te teslim ettiği genel başkanlık görevini, Başbakan Binali Yıldırım'dan devralacak. Böylece, AK Parti'de 2. Erdoğan dönemi başlayacak.



KABİNE REVİZYONU



Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kabine revizyonunun da hemen gündeme gelmesi bekleniyor. Parti kulislerinde, “Zaman kaybetmeden 1-2 gün içinde, hatta kongre akşamında bile kabine değişebilir” değerlendirmeleri yapılıyor. Yapılacak olası Bakanlar Kurulu değişikliğinin, kongrede revize edilecek merkez karar ve yönetim kurulu ile paralel planlandığı belirtiliyor.



 



kaynak:habertürk








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