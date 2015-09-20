

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Atan, koyunlarını otlatırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.







Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 52 yaşındaki Mustafa Atan, kendisine ait koyunları otlatmak için ormanlık alana gitti. Mustafa Atan koyunlarını otlattığı sırada daha önceden aralarında tartışma olan 47 yaşındaki Yaşar Kara ile karşılaştı.







Burada iddiaya göre ikili arasında tekrar başlayan tartışma esnasında Yaşar Kara, belinde bulunan ruhsatsız silahıyla Mustafa Atan'a 6 metre uzaklıktan 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Mustafa Atan'ı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atan, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Atan hayatını kaybetti.