O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AK PARTİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ


AK PARTİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 20 Eylül 2015, 12:41
Puan Ver : Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti(8/10)8


Bursa'nın Yenişehir ilçesi Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Atan, koyunlarını otlatırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 52 yaşındaki Mustafa Atan, kendisine ait koyunları otlatmak için ormanlık alana gitti. Mustafa Atan koyunlarını otlattığı sırada daha önceden aralarında tartışma olan 47 yaşındaki Yaşar Kara ile karşılaştı.



Burada iddiaya göre ikili arasında tekrar başlayan tartışma esnasında Yaşar Kara, belinde bulunan ruhsatsız silahıyla Mustafa Atan'a 6 metre uzaklıktan 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Mustafa Atan'ı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atan, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Atan hayatını kaybetti.








Etiketler: Ak  Parti  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Silahlı  Saldırıda  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER