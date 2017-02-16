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ak parti yol haritasını belirledi

AK PARTİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

AK Parti MYK toplantısında yeni sistemin birinci ağızdan doğru şekilde vatandaşlara anlatılması ve söylem birliğinin sağlanması üzerinde duruldu

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:20
Puan Ver : Ak Parti Yol Haritasını Belirledi(10/10)7


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kampanya sürecinde, teşkilatın sahada yürüteceği çalışmalar ele alındı.



AK Parti MYK toplantısı, Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, kampanya sürecine ilişkin 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısı konuşuldu.



Toplantıda, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetin çalışmaları ile adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.



Kampanya sürecinde meydanlardaki yeni şarkıların, sloganların ve afişlerin masaya yatırıldığı toplantıda, referanduma ilişkin son anketler de ele alındı.



 



kaynak:habertürk








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