

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kampanya sürecinde, teşkilatın sahada yürüteceği çalışmalar ele alındı.







AK Parti MYK toplantısı, Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, kampanya sürecine ilişkin 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısı konuşuldu.







Toplantıda, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetin çalışmaları ile adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.







Kampanya sürecinde meydanlardaki yeni şarkıların, sloganların ve afişlerin masaya yatırıldığı toplantıda, referanduma ilişkin son anketler de ele alındı.







kaynak:habertürk