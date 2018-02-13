AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki çalışmaları tamamlandı. AK Parti ve MHP üyeleri yarın kendi parti liderlerine sunum yapacak.

Milli Mutabakat Komisyonu'nun ittifak çalışmaları sona erdi. Komisyon üyeleri genel başkanlara sunum yapacak. Ardından liderler bir araya gelecek. Ancak randevu tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

"UYUMLA İLGİLİ DİĞER KONULAR ELE ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını bugün tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

"DÖRTLÜ TOPLANTI YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada