Suriye'de Gerilim Tırmandı! Abd'li Güçler, Rus Tankını Vurdu
Milli Takım Kampında Kavga! Sporcular Çatalla Birbirlerine Saldırdı
Alman Meclisi Afrin Kararını Verdi! Tank Satışları Devam Edecek
Neteyahu'ya Kötü Haber: Polis Rüşvet Delillerine Ulaştı
Survivor 2018'de Büyük Sürpriz! 4 Yeni Yarışmacı Geliyor
Öso Taarruzları Sürüyor! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü
Ünlü Dönerciye Fetö'den Hapis Cezası!
Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
Abd Düzenlediği Hava Saldırısında, Yanlışlıkla Rus Wagner'leri Vurdu
Almanya Yine Hükümet Kurulamadı! Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti
Kardak Krizinde Önemli Gelişme! İki Lider Telefonda Görüştü
Halefi Biletini Kesti! Gökçek'in En Yakınındaki İsim Görevden Alındı
Şehit Annesine Hakaret Eden Şoförle İlgili İlk Karar Verildi!
Terör Örgütüne Ağır Darbe! Suriye'de Yüzlerce Terörist Esir Alındı
Kardak Krizi Tırmanıyor! Türkiye Açıkça Uyardı: Müsamaha Göstermeyiz
Bakanlık Son Noktayı Koydu! İşte 3. Havalimanı Ölümlerinin Nedenleri
Jöh Ve Pöh'ler Afrin Yolunda! Halk Sokaklara Döküldü
Hainler Afrin'den Sivillere Saldırmıştı! Acı Bilanço Belli Oldu
Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı
Ak Parti Ve Mhp İttifakında Kritik Aşama Sona Erdi!

AK PARTİ VE MHP İTTİFAKINDA KRİTİK AŞAMA SONA ERDİ!


AK Parti ve MHP ittifakında kritik aşama sona erdi!
Tarih : 13 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : Ak Parti Ve Mhp İttifakında Kritik Aşama Sona Erdi!(7/10)3

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki çalışmaları tamamlandı. AK Parti ve MHP üyeleri yarın kendi parti liderlerine sunum yapacak.

Milli Mutabakat Komisyonu'nun ittifak çalışmaları sona erdi. Komisyon üyeleri genel başkanlara sunum yapacak. Ardından liderler bir araya gelecek. Ancak randevu tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

"UYUMLA İLGİLİ DİĞER KONULAR ELE ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını bugün tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

"DÖRTLÜ TOPLANTI YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Ve  Mhp  İttifakında  Kritik  Aşama  Sona  Erdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER