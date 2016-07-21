

İşte Meclis'te grubu bulunan partilerin OHAL yasasıyla ilgili yaptığı konuşmalar ve partilerin alacakları pozisyonlar:







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:







15 Temmuz itibariyla demokrasimiz hedef alınmıştır. Gazi Meclis'i bir kez daha saygıyla selamlıyorum.







Ülkemizin gözbebeği olan TSK içine yuvalanmış Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup 15 Temmuz'da emir komuta zinciri dışına çıkarak, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, hükümete, kısaca 79 milletimize Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında hain bir darbe teşebbüsü yapılmıştır.







Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Köprüler, TRT ve emniyet birimleri yoğun saldırı altında kalmıştır.







TBMM'nin sabaha kadar demokrasi nöbetini Meclis Başkanı'mızın başkanlığında MHP ve CHP milletvekilleriyle birlkte demokrasi nöbeti tutması, siyasi partilerimizin demokrasiye sahip çıkması, medyamızın birlikte hareketle demokrasiye sahip çıkması, aziz Türk milletinin ölümü göze alarak meydana çıkması, tankarlın, uçakların üzerine yürümesi, kurşunlara göğsünü siper etmesi, aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkması bu darbe girişimini başarısız kılmıştır.







Parlamento Cumhuriyet tarihinde ilk defa havadan bombalandı. Düşman yurdumuzu işgal ettiğinde top seslerini duyan parlamento ilk defa topun kendisini gördü!







Keskin nişancılarla insanların vurulması, tankların insanları ezmesi bütün bunlar terör örgütünün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimine somut örneklerden sadece bazılarıdır.







Bir daha darbe girişiminin tekrarlanmaması için alınması gereken kararların hızlı bir şekilde alınması amacıyla OHAL kararını Başbakanlığa iletilmiştir. Bu görüş doğrultusunda



3 ay itibariyla Türkiye'de OHAL ilan edilmesine karar verilmiştir. Anayasamıza göre OHAL'in ilanı için şartlar belirtilmiştir.







Hükümetimiz Anayasa'da kurulan hür demokrasi düzenini korumak, temel hak ve hürriyetleri korumak , şiddet olaylarını önlemek, darbe teşebbüsünün tekrarı ile bundan sonra darbe teşebüslerinin teşebbüsünün önüne geçmek için, ekonomimize zarar veren, Meclis'imizi yok etmeye çalışan devletimizi adeta bir kanser hücresi gibi sarmış bulunan Fethullahçı terör örgütü ile kamu içindeki bütün uzantıların kamudan temizlenmesi tam emniyet bakımından bu karar alınmıştır.