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AK Parti teşkilatlarının yarısı değişecek

AK PARTİ TEŞKİLATLARININ YARISI DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 16:45
Puan Ver : Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek(10/10)10


Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim bekleniyor.



Kongrelerin startını veren AK Parti, teşkilatlarda metal yorgunluğu olan yönleri tespit etti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti.

 

EN AZ YÜZDE 40 EN ÇOK YÜZDE 60

 

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. Bölgesel dengeyi de gözetecek olan AK Parti illerde önde gelen STK temsilcilerine davet gönderecek.

 



 



 



 



 



kaynak:gazetevatan








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