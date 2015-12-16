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AK PARTİ TEMSİLCİLİĞİNE MOLOTOFLU SALDIRI


AK PARTİ TEMSİLCİLİĞİNE MOLOTOFLU SALDIRI
Tarih : 16 Aralık 2015, 09:14
Puan Ver : Ak Parti Temsilciliğine Molotoflu Saldırı(8/10)7


Ümraniye'de AK Parti mahalle temsilciliğine molotof kokteyli atıldı.



İstiklal Caddesi'nde bulunan AK Parti Cemil Meriç Mahalle Temsilciliğine şüpheli kişi ya da kişilerce molotof kokteyliyle saldırı gerçekleştirildi.



Atılan molotof kokteyller nedeniyle çıkan küçük çaptaki yangın kendiliğinden sönerken, temsilciliğin kapısında ve camlarında hasar oluştu. Olayın ardından itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, AK Parti temsilciliği ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.








Etiketler: Ak  Parti  Temsilciliğine  Molotoflu  Saldırı    haber

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