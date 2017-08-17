AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, görevini bıraktığını açıkladı.

Aşan, konuya ilişkin, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Toplantıda konuşan Aşan, 3 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, şunları söyledi:

Bu süre içerisinde beraber siyaset yaptığım başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her kademedeki yol arkadaşlarımla siyaset yapmanın şerefini yaşadım. Bu süreçte beraber olduğumuz dava arkadaşlarımın hepsine varsa benden yana bir hakkım helal ediyorum, kendilerinin bende varsa hakları helal etmelerini istiyorum.

"ŞIRNAK'TA ŞARTLAR AĞIR"

Şırnak'ta ağır şartlarda siyaset yapmanın bilincinde bu görevi gönüllü olarak sürdürdüm. Bu süre içerisinde Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne olan inancımız devletimize, partimize ve halkımıza karşı olan görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak asla taviz vermedik, inancımızı cesaretimizi hep diri tutarak yüzümüz ak alnımız açık ve gururla gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bu gün itibarıyla bırakıyorum. Önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı belirtiyorum.

"PARTİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra bu görevi devir alacak dava arkadaşıma şimdiden başarılar diliyorum. Kongrelerimizin dirilişe ve yükselişe vesile olmasını diler bugünden sonrada bir vatandaş olarak gücüm oranında partimizin ve halkımızın hizmetinde olduğumu belirtmek isterim.

Kaynak: haberinburada