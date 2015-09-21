O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ak parti seçim startını ankara'dan verdi

AK PARTİ SEÇİM STARTINI ANKARA'DAN VERDİ

AK Parti, 1 Kasım seçimleri için seçim startını bugün Ankara Arena'daki "aday tanıtım toplantısı" ile verdi. Toplantıda konuşan Başbakan Davutoğlu, üç ay içinde birçok engellemelerle karşılaştıklarını söyledi ve ''AK Parti meydana çıktı mı bir tek fire vermez'' dedi.

Tarih : 21 Eylül 2015, 13:27
Puan Ver : Ak Parti Seçim Startını Ankara'dan Verdi(5/10)6


Toplantının başlangıç saati 10.00 olarak açıklanmasına rağmen, Arena Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren doldu.



Ak Parti Kongresi'nde delegelere ayrılmış olan salon zemini, bu kez 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'den aday olan milletvekili adaylarına ayrılmış durumdaydı.








Etiketler: Ak  Parti  Seçim  Startını  Ankara  Dan  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER