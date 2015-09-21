AK PARTİ SEÇİM STARTINI ANKARA'DAN VERDİ
AK Parti, 1 Kasım seçimleri için seçim startını bugün Ankara Arena'daki "aday tanıtım toplantısı" ile verdi. Toplantıda konuşan Başbakan Davutoğlu, üç ay içinde birçok engellemelerle karşılaştıklarını söyledi ve ''AK Parti meydana çıktı mı bir tek fire vermez'' dedi.
Toplantının başlangıç saati 10.00 olarak açıklanmasına rağmen, Arena Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren doldu.
Ak Parti Kongresi'nde delegelere ayrılmış olan salon zemini, bu kez 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'den aday olan milletvekili adaylarına ayrılmış durumdaydı.
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