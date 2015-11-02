

1 Kasım Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 49.12 oy alan Ak Parti sadece 3 şehirde milletvekili çıkaramadı. AK parti Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de vekil çıkaramadı.







Şırnak'ta HDP oyların yüzde 84.5'ini aldı. HDP 4 milletvekili çıkartırken yüzde 11.8 oyla alan AK Parti milletvekili çıkaramadı.







Tunceli'de HDP ve CHP birer milletvekili çıkartırken AK Parti yüzde 12.3 oy alarak üçüncü parti oldu.







1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde Hakkari'de birinci parti yüzde 82.7 oy alan HDP oldu. HDP, 3 milletvekili çıkartırken AK Parti yüzde 13.3 oy aldı. AK Parti bu sonuçla Hakkari'de vekil çıkaramadı.