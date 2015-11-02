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AK PARTİ SADECE 3 ŞEHİRDE VEKİL ÇIKARAMADI


AK PARTİ SADECE 3 ŞEHİRDE VEKİL ÇIKARAMADI
Tarih : 02 Kasım 2015, 10:21
Puan Ver : Ak Parti Sadece 3 Şehirde Vekil Çıkaramadı(6/10)8


1 Kasım Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 49.12 oy alan Ak Parti sadece 3 şehirde milletvekili çıkaramadı. AK parti Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de vekil çıkaramadı.



Şırnak'ta HDP oyların yüzde 84.5'ini aldı. HDP 4 milletvekili çıkartırken yüzde 11.8 oyla alan AK Parti milletvekili çıkaramadı.



Tunceli'de HDP ve CHP birer milletvekili çıkartırken AK Parti yüzde 12.3 oy alarak üçüncü parti oldu.



1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde Hakkari'de birinci parti yüzde 82.7 oy alan HDP oldu. HDP, 3 milletvekili çıkartırken AK Parti yüzde 13.3 oy aldı. AK Parti bu sonuçla Hakkari'de vekil çıkaramadı.








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