AK PARTİ- SAADET GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ! İTTİFAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
AK Partili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü. Şentop, "Gündemimizde ittifak yok" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
"GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK"
Görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise "Gündemimizde ittifak yok." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Derste İstiklal Marşı'nı Okuyamayan Öğrenciyi Döven Öğretmene İnceleme
- Maarif Vakfı Kız Okulu'nu Ziyaret Eden Emine Erdoğan'a Moritanyalı Kadınlardan Sevgi Gösterisi
- Araçlara Çarpa Çarpa Kaçan Oto Farelerini Polis, Ateş Açarak Durdurdu
- Jöh Ve Pöh Afrin'de! İşte İlk Görüntüler
- Dehşet Çiftliğinde Kızları İstismar Eden Sapık, Öz Kızını Zincirletmiş
EKONOMİ HABERLERİ
- İran, Dolarla İthalatı Yasakladı
- Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
- Başbakan'dan Kobi'lere Destek Müjdesi: 40 Milyon Sınırı 125 Milyon Tl'ye Çıkacak
- Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu
- Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
- Tır, Otobüsü Ortadan İkiye Böldü!
- Oğlunu Öldüren Üvey Babadan Şaşırtan Savunma: Örümcek Zannettim!
Bu Haberle İlgili Yorumlar