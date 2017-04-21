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ak parti referandum sonrası harekete geçti! 10 il mercek altında

AK PARTİ REFERANDUM SONRASI HAREKETE GEÇTİ! 10 İL MERCEK ALTINDA

Referandum sonuçlarını mercek altına alan AK Parti'nin "Oyumuzu en çok artırdığımız 10 il" başlıklı sunumunda, Hakkâri, Şırnak, Muş ve Ağrı ilk dört sırada yer aldı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:18
Puan Ver : Ak Parti Referandum Sonrası Harekete Geçti! 10 İl Mercek Altında(8/10)6


 AK Parti'de önceki gün gerçekleştirilen il başkanları, MYK ve MKYK toplantılarında referandum sonuçları ele alındı. Referandumdan çıkan, "evet" oyları, 1 Kasım, 7 Haziran seçimleri ve 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile kıyaslandı. Karşılaştırmada, oyların en çok arttığı 10 ilden 9'unun Doğu ve Güneydoğu'da olması dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım'ın bu artışı "Doğu ve Güneydoğu'da izlenen politikaların olumlu yansıması" olarak niteledi.



İL İL DEĞERLENDİRME YAPILDI



AK Parti'nin önceki günkü MYK ve MKYK toplantılarında referandum sonuçlarına ilişkin il il değerlendirmeler yapıldı. İl ve ilçelerden gelecek raporlara göre daha sonra detaylı bir analiz yapılması kararlaştırıldı. Kurmaylar, bu seçim sonuçlarının 2019 için bir uyarı olduğunu ve iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.



BAŞBAKAN YILDIRIM MEMNUN



Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'da çıkan "evet" oylarının özel bir anlamı olduğunu belirterek, bölgedeki Ak Parti teşkilatlarına özel olarak teşekkür etti. 65. Hükümet'in kurulmasının ardından teröre karşı yürütülen operasyonlar ile başlatılan cazibe merkezleri projesi ve yatırımlara değinen Yıldırım, izlenen bu politikaların "evet" oylarının bölgede beklenenden yüksek çıkmasında etkili olduğunu kaydetti. Yıldırım, hem terörle mücadelenin hem de bölgeye dönük yatırımların devam edeceği mesajını verdi.



 



kaynak:haberler








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