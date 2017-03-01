

AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ve beraberindeki parti yönetimi, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde referandum çalışması kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve ilçe esnafıyla da bir araya gelen Başkan Fırat, daha sonra Üzümlü Sınır Kapısını da ziyaret etti.







kaynak:sabah