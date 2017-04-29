Erdoğan'ın partiye üye olacağı tarihten bir gün önce AK Parti'de, MYK ve MKYK toplantısı yapılacak. Görüşmede Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.







AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.







kaynak:haberler