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ak parti myk ve mkyk 1 mayıs'ta erdoğan için toplanıyor

AK PARTİ MYK VE MKYK 1 MAYIS'TA ERDOĞAN İÇİN TOPLANIYOR

Erdoğan'ın partiye üye olacağı tarihten bir gün önce AK Parti'de, MYK ve MKYK toplantısı yapılacak. Görüşmede Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.

Tarih : 29 Nisan 2017, 14:05
Puan Ver : Ak Parti Myk Ve Mkyk 1 Mayıs'ta Erdoğan İçin Toplanıyor(6/10)6


 AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.



 



kaynak:haberler








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