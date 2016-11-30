

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Toplantının ana gündem maddesini MHP ile yürütülen yeni Anayasa çalışmaları oluşturuyor.



Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, partinin Ar-Ge birim başkanlığı da çalışmaları hakkında kurul üyelerine sunum yapacak. MYK toplantısında, dün gece Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın ve bu kapsamda alınacak tedbirler de masaya yatırılacak. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile ilgili kararı konusunda da kurul üyeleri bilgilendirilecek.







kaynak:milliyet