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ak parti myk toplandı

AK PARTİ MYK TOPLANDI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 12:29
Puan Ver : Ak Parti Myk Toplandı(8/10)8


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı.     Toplantının ana gündem maddesini MHP ile yürütülen yeni Anayasa  çalışmaları oluşturuyor.



Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda,  partinin Ar-Ge birim başkanlığı da çalışmaları hakkında kurul üyelerine sunum  yapacak.  MYK toplantısında, dün gece Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın ve  bu kapsamda alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.      Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile ilgili kararı konusunda da  kurul üyeleri bilgilendirilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ak  Parti  Myk  Toplandı    haber

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