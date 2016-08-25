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AK PARTİ MYK TOPLANDI: GÜNDEM FIRAT KALKANI OPERASYONU


AK PARTİ MYK TOPLANDI: GÜNDEM FIRAT KALKANI OPERASYONU
Tarih : 25 Ağustos 2016, 11:07
Puan Ver : Ak Parti Myk Toplandı: Gündem Fırat Kalkanı Operasyonu(0/10)


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, parti genel merkezindeki toplantı saat 09.10'da başladı.

Toplantının ana gündem başlığı Cerablus olacak. Fırat Kalkanı operasyonun tüm yönleriyle ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek, 15 Temmuz sonrası, sınır hattındaki gelişmeler ele alınacak. MİT Müsteşarının ardından Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştükten sonra da Başbakan Binali Yıldırım ile de değerlendirmelerde bulunacak.AK Parti, CHP ve MHP'nin mini anayasa için yaptığı görüşmeler de AK Parti MYK'da ele alınacak.Yine 15 Temmuz sonrası başlayan FETÖ soruşturmaları da masaya yatırılacak.








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