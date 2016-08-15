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ak parti mkyk'da 'kavga ve istifa krizi' iddiası

AK PARTİ MKYK'DA 'KAVGA VE İSTİFA KRİZİ' İDDİASI

FETÖ'nün kilit isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin AK Parti'nin önemli isimlerinden Şaban Dişli'nin kardeşi olması bazı AK Partilileri huzursuz etti. Önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da bu yüzden bir kavga yaşandığı iddia edildi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 12:23
Puan Ver : Ak Parti Mkyk'da 'kavga Ve İstifa Krizi' İddiası(0/10)


FETÖ'nün kilit isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin AK Parti'nin önemli isimlerinden Şaban Dişli'nin kardeşi olması bazı AK Partilileri huzursuz etti. Önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da bu yüzden bir kavga yaşandığı iddia edildi.



Geçtiğimiz ay yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle asker kardeşi tutuklanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin istifasının istendiği iddia edildi.



Önceki gün toplanan MKYK'da bazı üyeler Şaban Dişli'ye "gereğini yap" dediği, Dişli de bu sözler üzerine toplantı salonunu terk ettiği iddia edildi.



Yıldırım Dişli'ye sahip çıktı



Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, "Bir genel başkan yardımcımızın kardeşi asker de tutuklandı. Şimdi onun hesabını bundan sormamız doğru birşey değil" diyerek Şaban Dişli'ye sahip çıktı.








Etiketler: Ak  Parti  Mkyk  Da    Kavga  Ve  İstifa  Krizi    İddiası  
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