FETÖ'nün kilit isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin AK Parti'nin önemli isimlerinden Şaban Dişli'nin kardeşi olması bazı AK Partilileri huzursuz etti. Önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da bu yüzden bir kavga yaşandığı iddia edildi.



FETÖ'nün kilit isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin AK Parti'nin önemli isimlerinden Şaban Dişli'nin kardeşi olması bazı AK Partilileri huzursuz etti. Önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da bu yüzden bir kavga yaşandığı iddia edildi.







Geçtiğimiz ay yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle asker kardeşi tutuklanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin istifasının istendiği iddia edildi.







Önceki gün toplanan MKYK'da bazı üyeler Şaban Dişli'ye "gereğini yap" dediği, Dişli de bu sözler üzerine toplantı salonunu terk ettiği iddia edildi.







Yıldırım Dişli'ye sahip çıktı







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, "Bir genel başkan yardımcımızın kardeşi asker de tutuklandı. Şimdi onun hesabını bundan sormamız doğru birşey değil" diyerek Şaban Dişli'ye sahip çıktı.