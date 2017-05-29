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ak parti mkyk, erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK PARTİ MKYK, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanıyor

Tarih : 29 Mayıs 2017, 14:04
Puan Ver : Ak Parti Mkyk, Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor(5/10)7


 AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.



AK Parti Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ak  Parti  Mkyk  Erdoğan  Başkanlığında  Toplanıyor    haber

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