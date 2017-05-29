AK PARTİ MKYK, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanıyor
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
AK Parti Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.
kaynak:habertürk
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