









Genel merkezde yapılacak toplantıda AK Parti genel başkan yardımcıları yani Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlenecek.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti Genel Başkan Vekili olacak.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MKYK üyeleri ve eşleri akşamda iftar yemeğinde de bir araya gelecek.







MYK'nın belirlenmesinin ardından gözler kabine değişikliğinde olacak.











kaynak:sabah