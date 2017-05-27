Gençlerbirliği'nde, Bursaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
Mhp Lideri Bahçeli: Ne Pkk Ne Fetö Ne De Bir Başka ...
Meteoroloji'den 4 İl İçin Son Dakika Uyarısı!
Diyabetliler İçin Oruç Rehberi!
Çin Savaş Uçaklarından Abd Gemisi Önünde Alçak Uçuş
Vergi Daireleri Bugün Ve Yarın Açık
Ak Parti Mkyk Erdoğan Başkanlığında Toplanacak
Türkiye'ye Kınama Çıkaran Abd'li 3 Senatör Fetö'nün Beslemesi Çıktı!
Hülya Koçyiğit: Nefes Almakta Zorlanıyorum
Suriye Petrolüne Venezuela Planı
Türkmenleri Taşıyan Minibüs Tarandı
3. Havalimanı İpek Yolu'nun Kalbi Olacak
Elektriğe 5 Milyarlık Yatırım
Oruç Tutmanın Saymakla Bitmeyen Faydaları!
Gaziantepspor'da Beşiktaş Maçı Öncesi Kaleci Krizi
Derya Şensoy: O Dövme Silinecek
Anne, Bebeğin Sinyallerini Erken Dikkate Almalı
Son Bir Ayda 178 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
81 İlde Eş Zamanlı Olarak Başlatıldı!
Erdoğan, Merkel Görüşmesini Anlattı

ak parti mkyk erdoğan başkanlığında toplanacak

AK PARTİ MKYK ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

AK Parti MKYK, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak

Tarih : 27 Mayıs 2017, 13:51
Puan Ver : Ak Parti Mkyk Erdoğan Başkanlığında Toplanacak(6/10)7






Genel merkezde yapılacak toplantıda AK Parti genel başkan yardımcıları yani Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti Genel Başkan Vekili olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MKYK üyeleri ve eşleri akşamda iftar yemeğinde de bir araya gelecek.



MYK'nın belirlenmesinin ardından gözler kabine değişikliğinde olacak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ak  Parti  Mkyk  Erdoğan  Başkanlığında  Toplanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER