Aydın'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in kardeşi Ömer Erdem de gözaltına alındı.



Aydın'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden operasyonlarda, dün 82 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınıp sorguları devam eden 24 kişi ile birlikte 106 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.



Dün gözaltına alınan 82 kişi arasında AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in ticaretle uğraşan kardeşi Ömer Erdem, CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Çetin Dokuzlu, işadamları Semih Ergen, İbrahim Uşaklı ve Mesut Kibar, Aydın Sanayi Odası Meclis Üyesi Fetay Eliçelik'in de bulunduğu öğrenildi.