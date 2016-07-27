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ak parti milletvekilinin kardeşi gözaltında

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Aydın'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in kardeşi Ömer Erdem de gözaltına alındı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 16:33
Puan Ver : Ak Parti Milletvekilinin Kardeşi Gözaltında(7/10)7


Aydın'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden operasyonlarda, dün 82 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınıp sorguları devam eden 24 kişi ile birlikte 106 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.



Dün gözaltına alınan 82 kişi arasında AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in ticaretle uğraşan kardeşi Ömer Erdem, CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Çetin Dokuzlu, işadamları Semih Ergen, İbrahim Uşaklı ve Mesut Kibar, Aydın Sanayi Odası Meclis Üyesi Fetay Eliçelik'in de bulunduğu öğrenildi.








Etiketler: Ak  Parti  Milletvekilinin  Kardeşi  Gözaltında    haber

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