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ak parti mhp'ye teklifi sundu

AK PARTİ MHP'YE TEKLİFİ SUNDU

AK Parti anayasa değişikliği teklifi ile ilgili çalışmasını tamamlayarak MHP'ye sundu. Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, anayasa değişik teklifi konusunda son kez görüşeceği bildirildi.

Tarih : 10 Aralık 2016, 14:21
Puan Ver : Ak Parti Mhp'ye Teklifi Sundu(6/10)3


AK Parti anayasa değişiklik teklifinin son halini MHP'ye sundu. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa değişik teklifi konusunda son kez görüşeceği öğrenildi.



Başbakan Binali Yıldırım, tüm maddelerde anlaşma sağlandığını, pürüz olmadığını söyledi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili ayrıntı vermedi.



Son düzeltmelerin ardından teklif son kez MHP'ye gönderildi. İçeriği iki parti adına çalışmaları yürüten Mehmet Parsak ve Abdulhamit Gül'ün basın toplantısıyla açıklanacak.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ak  Parti  Mhp  Ye  Teklifi  Sundu    haber

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