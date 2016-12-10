AK Parti anayasa değişikliği teklifi ile ilgili çalışmasını tamamlayarak MHP'ye sundu. Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, anayasa değişik teklifi konusunda son kez görüşeceği bildirildi.



AK Parti anayasa değişiklik teklifinin son halini MHP'ye sundu. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa değişik teklifi konusunda son kez görüşeceği öğrenildi.







Başbakan Binali Yıldırım, tüm maddelerde anlaşma sağlandığını, pürüz olmadığını söyledi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili ayrıntı vermedi.







Son düzeltmelerin ardından teklif son kez MHP'ye gönderildi. İçeriği iki parti adına çalışmaları yürüten Mehmet Parsak ve Abdulhamit Gül'ün basın toplantısıyla açıklanacak.







kaynak:yenişafak