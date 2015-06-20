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AK PARTİ MHP KOALİSYONU BAYRAMA TAMAM


AK PARTİ MHP KOALİSYONU BAYRAMA TAMAM
Tarih : 20 Haziran 2015, 12:33
Puan Ver : Ak Parti Mhp Koalisyonu Bayrama Tamam(8/10)6


Seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmalarının ve formüllerin konuşulduğu Ankara'da bir yandan da partiler arasında gayriresmi görüşmeler hızlandı. Kulislerde ibrenin Ak Parti-MHP koalisyonuna döndüğü konuşulmaya başlandı.



AK Parti'de uzun istişareler sonucu koalisyon için yol haritası belirlendi. Gayriresmi temaslar neticesinde MHP'den olumlu sinyal alan AK Parti, MHP ile olası koalisyon için çalışmalarına hız verdi. Koalisyon görüşmelerinde olumlu gelişme sağlanması halinde MHP'ye verilecek bakanlıklar da kulislerde konuşulmaya başlandı.








Etiketler: Ak  Parti  Mhp  Koalisyonu  Bayrama  Tamam    haber

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