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AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ BİR SAAT ERKEN BAŞLADI


AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ BİR SAAT ERKEN BAŞLADI
Tarih : 14 Temmuz 2015, 13:47
Puan Ver : Ak Parti-Mhp Görüşmesi Bir Saat Erken Başladı(6/10)11


BİR SAAT ÖNE ALINAN GÖRÜŞME TAM ZAMANINDA BAŞLADI



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM MHP Grup Salonu'nda koalisyon görüşmelerinin ilk turu kapsamında gerçekleştireceği görüşme, saat 13.00'te başladı. Davutoğlu ile Bahçeli görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi.



DAVUTOĞLU İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMESİNDEN KARELER



Davutoğlu-Bahçeli görüşmesi daha önce belirlenen programda saat 14.00 olarak açıklanmıştı; fakat Meclis Genel Kurulu'nda boşalan RTÜK üyelikleri için yapılacak seçim nedeniyle bir saat öne alınarak 13.00'te görüşmeye başlanacağı duyurulmuştu.



Davutoğlu'nun, görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapması bekleniyor.










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