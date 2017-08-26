AK Parti ve MHP arasında ipler Kuzey Irak referandumu nedeniyle gerildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'a Kuzey Irak'taki referandum açıklamalarıyla ilgili olarak yanıt vererek, "Başbakan'ın düzeltme gereği siyasi nezakete ters düştü. Başbakan'ın sözlerimizi düzeltme hassasiyeti yanlıştır. Milli hassasiyeti savunan ortak görüşe zarar vermiştir. Kuzey Irak referandumuna ilişkin sözlerimin arkasındayım." dedi.

"KÜRDİSTAN İÇİN ÖNCÜ HAMLE"

Bahçeli sözleri şöyle:

"Irak'ın Kuzeyinde yapılması planlanan referandum milli güvenliğimiz ve devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü açısından ertelenemez, örtülemez, geçiştirilemez tehlike ve feci sonuçlar içermektedir. Elbette bu referandum Kürdistan'ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir.

"BAŞBAKAN'IN BİZE PARMAK SALLAR GİBİ DÜZELTYMESİ YANLIŞTIR"

Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür. Sayın Başbakan'ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır, Türkiye'nin milli hassasiyet ve hedeflerini savunan ortak görüşe zarar vermektedir.

"TÜRKİYE'NİN ELİNİ ZAYIFLATMAKTAN UZAK DURUN"

Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye'nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır."

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?

Kuzey Irak'ta yapılacak referandumun savaş sebebi sayılacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Başbakan Binali Yıldırım, "Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bu yüzden savaş sebebi olmaz" karşılığını vermişti.

Kaynak: haberinburada