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AK PARTİ MENDERES'İN REKORUNU KIRDI


AK PARTİ MENDERES'İN REKORUNU KIRDI
Tarih : 02 Kasım 2015, 10:25
Puan Ver : Ak Parti Menderes'in Rekorunu Kırdı(6/10)4


7 Haziran'da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyen AK Parti'nin beş ay sonra yenilenen seçimdeki zaferi Türkiye'nin siyasi yaşamında bir rekor niteliği taşıyor. 



7 Haziran seçimi sonrası başka bir parti iktidarı ve koalisyon olmadığından ve anayasa gereği geçici hükümet ile seçime gidildiğinden dolayı AK Parti dört kez art arda iktidar olan tek parti olarak tarihe geçti.



1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti, 1954 ve 1957 seçimlerinden de zaferle ayrılmıştı.



2002 genel seçimlerinde yüzde 34,29 oy oranı ile tek başına iktidar olan parti. 2007 seçimlerinde oyunu yüzde 46,58'e, 2011 seçimlerinde de yüzde 49,8'e yükseltmişti. 7 Haziran'daki genel seçimlerde yüzde 40'lara gerileyen AK Parti, bu seçimden beş ay sonra sandıktan yüzde 49,41 ile çıkarak 2011'deki başarısına da ulaşmış oldu.








Etiketler: Ak  Parti  Menderes  İn  Rekorunu  Kırdı    haber

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