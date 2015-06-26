AK PARTİ MECLİS BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK
Meclis Başkanlığı seçiminde gözlerin çevrildiği AK Parti dün büyük bir hareketliliğe sahne oldu.
AK PARTİ MECLİS BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK
Meclis Başkanlığı seçiminde gözlerin çevrildiği AK Parti dün büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Davutoğlu, öğleden sonra partisinin Marmara ve Karadeniz bölgelerinden milletvekilleriyle iki grup halinde görüştü. Davutoğlu, milletvekillerinden Meclis Başkan adaylığına isim önerilerini kapalı zarf içinde kendisine iletmelerini istedi. Daha önce de MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimlerinin önerilerini alan Davutoğlu, dünkü görüşmelerinin ardından önerileri değerlendirmeye aldı.
AVCI PROGRAMINI İPTAL EDİP GELDİ
Milletvekilleri görüşmenin ardından iftar için beklerken, Avcı, Davutoğlu'nun daveti üzerine Özel Pangaltı Ermeni Okulları'ndaki iftar programını son anda iptal ederek genel merkeze geldi. Davutoğlu ve Avcı, görüşmenin ardından iftar yemeğinin yendiği salona da aynı anda ancak ayrı kapılardan girdiler. Davutoğlu da yemekte adaylarını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Bu gelişmeler, AK Parti'nin adayı konusunda gözlerin, kulislerde adı başkan adayları arasında ön sıralarda geçen Avcı'ya çevrilmesine yol açtı.
Siyasi Gazeteci Yazar Özgür Ulupınar Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamayı CHP'nin Adayı Deniz Baykal'ın ziyareti öncesi yapacağını söyledi.
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