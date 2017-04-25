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ak parti kulisleri bu iddiayı konuşuyor

AK PARTİ KULİSLERİ BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Erdoğan'ın “niye olmasın?” mesajının ardından Ak Parti kulisleri olağanüstü kongre iddiasıyla çalkalandı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 09:13
Puan Ver : Ak Parti Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor(6/10)5


Erdoğan'ın “niye olmasın?” mesajının ardından Ak Parti kulisleri olağanüstü kongre iddiasıyla çalkalandı. Kulislerde, 27 Mayıs'ta başlayacak ramazandan önce genel başkanlık değişiminin yaşanacağı kongrenin 20-21 Mayıs'ta yapılacağı konuşuluyor



Kulislerde dillendirilen “olağanüstü kongre” iddiası çerçevesinde, beklenen kabine revizyonun da bu sürecin ardından gerçekleşeceği ifade ediliyor. Referandum sürecinde tartışılan, “Kabineye MHP'den isimler girer mi” sorusuna karşı, Ak Parti içinde “Sayın Bahçeli partisinin kongresinden önce kabinede MHP'li olmasına sıcak bakmıyor. Buna karşın MHP'de ‘kongremizi yapmadan önce 3-5 bakanlık alınması bizi rahatlatır' görüşünü savunan isimler de bulunuyor.



 



kaynak:milliyet








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