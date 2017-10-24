AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'nın getirildiğini duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın Konya'ya ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

ESKİ BAŞKAN 17 EKİM'DE İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Konya İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu genel merkezden gelen talimat doğrultusunda "Nöbeti devrediyoruz." diyerek istifa etti.

Konya AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkezin talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladılar.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "27 Aralık 2014'te aldığımız teşkilat görevimizi, Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda bugün itibari ile nöbetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

HASAN ANGI KİMDİR?

1959 yılında Konya'da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 22.'nci dönem AK Parti Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: haberinburada