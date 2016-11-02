AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat'ın içinde bulunduğu otomobilin U dönüşü yapmak isteyen başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, 23.30 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 25. kilometresinde Pınarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan dönen AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat'ın içinde bulunduğu Hüsnü Tuncer yönetimindeki 42 AK 020 plakalı makam aracı, karşı istikametten U dönüşü yapmak isteyen Cengiz Can idaresindeki 42 DK 741 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Can'ın kullandığı araç yol kenarına savruldu.



Arat'ın içinde bulunduğu otomobil ise yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra refüjde durdu. Kazada sürücü Cengiz Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Can'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İl Başkanı Musa Arat ve yanında bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.