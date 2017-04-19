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AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...


AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...
Tarih : 19 Nisan 2017, 11:32
Puan Ver : Ak Parti Kongreye Mi Gidiyor? Genel Başkanlık İçin İki Formül...(5/10)2


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti üyeliği için resmi davet yapılacak.



Habertürk TV'den Aysun Torun'un konuştuğu AK Partili yetkililer, 2018'deki olağan kongreye kadar il ve ilçe kongrelerindeki yenilenme aşamasında Erdoğan'ın genel başkan olmasının partiyi güçlendireceğini belirtti.



 



kaynak:habertürk








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