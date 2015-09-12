

AHMET DAVUTOĞLU'nun "tek Genel Başkan adayı" olacağı kongrede, partinin yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de seçilecek.







Kongre'nin başlama saati 10.00. Ancak sabahın çok erken saatlerinden itibaren AK Partililer Ankara Arena'yı doldurmuş durumda.







Salonda, partililere ayrılan bölümler hırca hınç dolu. Dışarda da kurulmuş dev ekranlardan kongreyi izlemek üzere binlerce kişi halen giriş kapılarında bekliyorlar.