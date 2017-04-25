AK PARTİ KONGRESİ 20-21 MAYIS'TA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden üye olacağı ve Genel Başkan olması beklenen AK Parti Kongresi Mayıs'ta yapılacak. Kongre için 20-21 Mayıs tarihleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden üye olacağı ve Genel Başkan olması beklenen AK Parti Kongresi Mayıs'ta yapılacak. Kongre için 20-21 Mayıs tarihleri belirlendi.
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