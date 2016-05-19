

AK Parti MKYK sonrası genel başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ın ismi açıklandı. Hükümeti kurma görevinin Binali Yıldırım'a verilemesi bekleniyor. AK Parti'de temayüle 766 kişi katıldı. %80'i Binali Yıldırım dedi.







AK Parti'nin, 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olarak Binali Yıldırım ismi açıklandı.







Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın öğleden sonra Diyarbakır'a gidebileceği belirtildi.







Diyarbakır'da üst düzey önlemler alınırken Yıldırım'ı karşılamak için kentte hazırlıklar yapılıyor.