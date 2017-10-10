AK PARTİ KAMPINDA GÜNDEM OLDU! BAŞBAKAN'A EN ÇOK TEOG SORULDU
AK Parti'nin gelenek haline gelen Afyon kampında Başbakan Yıldırım, AK Partili vekillerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a en çok TEOG'la ilgili soru soruldu.
AK Parti kampının basına kapalı bölümünde Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 35 milletvekilinin söz aldığı bu bölümde, 10'un üzerinde milletvekili kaldırılacağı açıklanan TEOG'u gündeme getirdi. Vekiller, TEOG'un yerine gelecek sistemin netleşmemesinin endişeye yol açtığını kaydederken, "Geçiş süreci olabilirdi" önerisinde bulundu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemin kısa sürede açıklanacağını ifade ederek, milletvekilleriyle bu konuda bilgilendirme toplantısı yapabileceklerini söyledi.
FINDIK VE ÜZÜM DE KONUŞULDU
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre kampta diğer bir konu da tarım politikaları oldu. Vekiller, CHP'nin mitinglerle gündeme getirdiği fındık ve üzümdeki sıkıntıları aktararak, tarım üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın fındıkta verilen fiyatın yeterli olduğunu söylediği kaydedildi.
BÜROKRASİ ŞİKÂYETİ
Toplantıda bazı milletvekilleri, bürokratlara ulaşamamaktan, illerinin sorunlarını anlatamamaktan sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki çözülmesi gereken sorunlarla ilgili olarak bürokratları arıyoruz, ulaşamıyoruz. Her konuda bakanlara gitmek ne kadar doğru. Bürokrasi siyasetin üzerinde olmamalı" değerlendirmesi yaptı.
'İŞGALCİ' TARTIŞMASI
Toplantıda , eski Diyarbakır milletvekillerinden Abdurrahman Kurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kerkük'ün Türkmen kenti olduğu, Kürtlerin işgalci konumunda bulunduğuna yönelik sözlerine atıfta bulunarak, "Kerkük'te en çok Arap, sonra Kürt ve sonra da Türk nüfus var. İşgalci olarak nitelendirmek, doğru bir yorum değil" dedi. Bu sözler üzerine söz alan Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Bu şu an için olabilir. Geçmişe bakıldığında, Körfez Savaşı öncesinde Türkmenlerin bölgede en çok nüfusa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kerkük, Türkmen kentidir" diye konuştu. Toplantıda bazı vekillerin de, PKK ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle kayyum atanan belediyeler ile ilgili eleştiride bulunarak, "2019'da üç seçim var. Valilerin bu işten çekilmesi lazım. Denetim mekanizmaları oluşturulmalı. Belediye meclisleri çalıştırılmalı" dedikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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